Decreto Ristori, la decontribuzione Sud non è esente dalle imposte di Daniele Terenzi e Giovangiuseppe De Luca









Con la risposta all’interpello n. 956-869/2023 (non ancora pubblicata), l’agenzia delle Entrate ha concluso per la non applicabilità dell’esenzione di cui all’articolo 10-bis del decreto Ristori del contributo relativo all’esonero parziale dal versamento dei contributi Inps previsto dall’articolo 27 del Dl 104/2020 (decreto Agosto”), meglio nota come “decontribuzione sud”.

L’articolo 27 del decreto Agosto ha introdotto un esonero dal versamento del 30% dei contributi previdenziali al fine di contenere...