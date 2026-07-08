Per le trasferte dei propri dipendenti fuori del territorio comunale, un’impresa di autotrasporto merci per conto terzi non può dedurre gli importi forfettari di 59,65 euro o 95,80 euro per le trasferte all’estero, previste dall’articolo 95, comma 4, del Tuir, se non ha sostenuto le relative spese di vitto e/o alloggio o se non ha erogato alcun rimborso delle spese anticipate dai propri lavoratori per il vitto e/o l’alloggio. Il chiarimento è contenuto nella risposta 136/2026 delle Entrate.

Il caso

La società...