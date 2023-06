Deduzione o mini Ires per premiare le imprese che assumono e investono di Marco Mobili, Giovanni Parente e Gianni Trovati









Binario parallelo per le imprese che assumono o investono. Chance di mini Ires o superammortamento per amplificare, in questo, modo la deduzione fiscale, che abbatte l’imponibile. L’ok alla delega fiscale in commissione Finanze alla Camera punta a una revisione delle regole sul reddito d’impresa nel tentativo di azionare le leve degli investimenti in beni strumentali o dell’ampliamento della forza lavoro in azienda. Una leva che dovrà tenere necessariamente conto dei cambiamenti tecnologici che stanno...