Definizione agevolata, credito Iva recuperabile solo se il versamento è fuori dalla tregua fiscale di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Per recuperare il credito Iva oggetto di lite occorre il versamento dell’Iva al di fuori dall’ambito della definizione agevolata: è questo in sintesi il principio affermato in due risoluzioni delle Entrate in risposta a specifici interpelli. La questione proposta riguarda la possibilità di recuperare nella prima liquidazione periodica utile o in dichiarazione annuale il credito Iva preteso con un atto di recupero una volta eseguito il versamento. Si tratta ad esempio, dei casi in cui sono state commesse...