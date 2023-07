Definizione liti anche a rate. Arriva il nuovo modello di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Possibile pagare ogni mese in 54 tranche o per trimestre (20 rate). Interessi da corrispondere per ogni versamento successivo al primo









Operativa anche la rateazione mensile recentemente introdotta per il pagamento del debito derivante dalla definizione agevolata delle controversie tributarie. L’agenzia delle Entrate con il provvedimento emanato ieri ha così aggiornato il modello di domanda e le relative istruzioni, adeguandolo alle novità introdotte in sede di conversione del decreto bollette.

La modifica

In origine era contemplata un’unica forma di pagamento rateale in misura pari a 20 rate trimestrali. In sede di conversione del Dl Bollette...