Definizione liti, estinte 7.203 cause in Cassazione: il 15% dell’arretrato di Ivan Cimmarusti









L’aspettativa di estinguere 10mila cause tributarie di legittimità non è stata centrata. Eppure, la Definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 213, legge 197/2022) ha comunque raggiunto un obiettivo: la chiusura di 7.203 giudizi, circa il 15% del magazzino complessivo di arretrati pendenti in Cassazione.

I dati definitivi sono contenuti in un report dell’agenzia delle Entrate, chiuso il 13 ottobre scorso. Stando alle rielaborazioni, risultano appena 11 dinieghi....