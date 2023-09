Definizione delle liti pendenti: chance per le sole sanzioni di Giuseppe Morina e Tonino Morina

di Giuseppe Morina e Tonino Morina









Conto alla rovescia per la definizione agevolata delle liti tributarie in cui è parte l’agenzia delle Entrate, o l’agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente in Cassazione, anche a seguito di rinvio, al 1° gennaio 2023. Scade, infatti, lunedì 2 ottobre (la scadenza slitta dal 30 settembre che cade di sabato) il termine della presentazione della domanda e del pagamento degli importi dovuti o della prima rata. La chance della definizione...