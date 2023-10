Delega fiscale: in Cdm minimum tax, calendario e controlli di Giovanni Parente









La delega fiscale ricomincia da tre. Minimum tax, nuovo calendario fiscale, cambio di rotta sui controlli con il concordato preventivo biennale per le piccole e medie partite Iva e cooperative compliance per i grandi contribuenti. Sono i primi tre capitoli dell’attuazione che il Governo punta a portare in Consiglio dei ministri per l’esame preliminare dei decreti legislativi. Addirittura l’ipotesi allo studio è di far viaggiare il Dlgs sulla global minimum tax (che ha già avuto una fase di consultazione...