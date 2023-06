Delega fiscale, dietrofront sulla cannabis. Acconti a rate per i forfettari di Marco Mobili e Giovanni Parente









Nella giornata di sospensione dei lavori in commissione Finanze alla Camera per lasciare spazio (e presenze) al voto di fiducia in Aula sul decreto Omnibus poi slittato a giovedì 22 giugno, arriva un passo indietro del Governo che ritira l’emendamento sulla stretta relativa alla cannabis light sia per la commercializzazione (con il divieto ai minorenni) che per la tassazione. Una misura molto discussa e che ha continuato a far discutere con il Moige contrario al ritiro e l’opposizione con il M5S ...