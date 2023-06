Delega fiscale, sconti su premi e straordinari ma salta la flat tax incrementale di Marco Mobili, Giovanni Parente e Gianni Trovati









Nella delega fiscale si fa largo la tassa piatta per gli straordinari e le quote dei premi di produttività che superano la soglia dei forfait attuali e per le tredicesime. Ma negli emendamenti governativi depositati in commissione Finanze alla Camera, dove la delega ha iniziato il cammino parlamentare, non c’è traccia della Flat Tax incrementale per i dipendenti. Troppe incognite su costi ed efficacia del meccanismo hanno spinto il ministero dell’Economia a orientarsi su un meccanismo più tradizionale...