Delega fiscale, seconda puntata su calendario delle tasse e interpelli a pagamento di Marco Mobili e Gianni Trovati









A sette giorni dall’avvio dell’attuazione della delega con i decreti legislativi su Irpef-Ires e sulla fiscalità internazionale il Governo mette subito in programma la seconda puntata per lunedì prossimo; quando in consiglio dei ministri arriverà un altra coppia di provvedimenti, dedicata alla riscrittura del calendario di adempimenti e versamenti e al restyling dello Statuto del contribuente.

L’intenzione dell’Esecutivo è del resto quella di procedere a tappe forzate in un panorama attuativo complesso...