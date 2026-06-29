Con riferimento alle due imposte sostitutive introdotte dalla legge di bilancio 2026 e che riguardano gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali e le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per i turni, con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti applicativi, in forma di domanda-risposta, facendo seguito alle prime indicazioni operative già rese con propria circolare n. 2/...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ