Detrazione Iva possibile anche senza fattura se si prova l'esistenza dei requisiti sostanziali di Lia Paggi e Angelo Sozzi

Cassazione, sentenza 18642/2023 Sezione Tributaria

La sentenza 18642/2023 della Cassazione affronta il tema della detrazione Iva nel caso in cui la dichiarazione sia stata omessa. Nel caso di specie il contribuente non era stato nemmeno in grado di esibire (per cause di forza maggiore) le fatture di acquisto per le quali voleva esercitare la detrazione dell’Iva pagata in rivalsa. In entrambi i giudizi di merito il contribuente era risultato vittorioso sulla considerazione che la documentazione comunque versata in atti dal contribuente (acclarata ...