Detrazione Iva senza oneri troppo gravosi sul cessionario

La detrazione dell’Iva non può essere negata chiedendo al cessionario verifiche che competono all’amministrazione finanziaria. Questo è uno dei principi che si ricavano dalla sentenza nella causa C-537/22 della Corte di giustizia Ue pubblicata l’11 gennaio in cui viene affrontata la tematica dell’onere della prova in caso di frodi carosello e dei compiti che ricadono sul soggetto passivo per evitare che gli venga contestata la mancanza di diligenza. La Corte, ancora una volta, ribadisce che al cessionario...

