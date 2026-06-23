Dichiarazione ambientale Mud 2026

Scade oggi il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione annuale relativa ai rifiuti speciali, tossici e nocivi e materiali riutilizzabili (Modello unico di dichiarazione ambientale 2026) riferito all'anno 2025.

N.B. La Comunicazione Rifiuti Semplificata va compilata esclusivamente utilizzando l'applicazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it.

Per spedire via telematica è necessario:

- essere registrati al sito www.mudtelematico.it;

- disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.

Con il Dpcm 30 gennaio 2026 è stato approvato il nuovo Modello unico di dichiarazione ambientale 2026, che sostituisce quello adottato l’anno precedente (Dpcm 29 gennaio 2025).

Il Mud va trasmesso alla Camera di Commercio competente (in genere in modalità telematica) e comprende diverse sezioni, tra cui rifiuti, imballaggi, RAEE e veicoli fuori uso.

Nel modello trano spazio numerose informazioni, volte a indicare quanti e quali rifiuti sono stati prodotti e/o gestiti durante il corso dell'anno precedente.

Tra gli altri, l’obbligo di presentazione è posto in capo alle imprese che gestiscono rifiuti, agli operatori del recupero e smaltimento e ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi o di determinati rifiuti non pericolosi.

I diritti di segreteria ammontano a 10 euro per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con Telemaco InfoCamere.

Modalità di presentazione: il nuovo modello di raccolta dati va trasmesso per via telematica (www.mudtelematico.it).