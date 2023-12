Dichiarazione doganale su più articoli: sanzione proporzionata alla violazione

Nel caso di una dichiarazione doganale avente ad oggetto più articoli, la sanzione deve essere proporzionata alla violazione commessa dal contribuente. È quanto indicato nella circolare 25/D/2023, in cui l’agenzia delle Dogane e dei monopoli ha messo la parola fine all’effetto moltiplicatore delle sanzioni applicate a più singoli, superando una prassi in palese contrasto con i principi unionali per come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (si veda il precedente articolo «No ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi