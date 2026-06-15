30 giugno
Dichiarazione Iva Ioss e liquidazione
Termine per la dichiarazione Iva Ioss e liquidazione.
Sono tenuti all'adempimento i soggetti aderenti al regime opzionale Ioss (il regime Ioss interessa anche i marketplace e i soggetti che beneficiano del regime forfetario).
Trasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile contenente l'indicazione, per ogni Stato membro l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).
Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.
La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.
Mensile