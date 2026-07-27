31 agosto
Dichiarazione Iva Ioss e liquidazione
Trasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile.
Sono tenuti all'adempimento i soggetti aderenti al regime opzionale Ioss (il regime Ioss interessa anche i marketplace e i soggetti che beneficiano del regime forfetario).
Trasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile contenente l'indicazione, per ogni Stato membro l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).
Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.
La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.
N.B. La Direttiva 18 luglio 2025, n. 2025/1539/Ue introduce nuove disposizioni per incentivare l’uso del regime speciale IOSS (Import One Stop Shop; articoli 369-terdecie e seguenti, Direttiva 2006/112/Ce), al fine di rendere più efficace la riscossione dell’Iva gravante sulle vendite a distanza di beni importati.
Mensile
Unione Europea (UE), ConsUE, Dir (UE) del 05-12-2017, n. 2455/0/201 - Articolo 2
Unione Europea (UE), ConsUE, Dir (UE) del 18-07-2025, n. 1539/0/202 - Articolo 1