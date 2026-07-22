31 luglio
Dichiarazione Iva Oss e liquidazione
Trasmissione telematica della dichiarazione Iva OSS del secondo trimestre.
Sono tenuti all'adempimento le imprese che effettuano vendite di beni e servizi nei confronti di privati consumatori comunitari e che aderiscono al regime opzionale Oss (il regime Oss interessa anche i marketplace).
Trasmissione telematica della dichiarazione Iva OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza o prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al nuovo Sportello unico (OSS).
Entro oggi va effettuato il versamento dell'Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.
La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.
Trimestrale