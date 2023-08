Diniego di autotutela, possibile il ricorso per interesse generale di Stefano Mazzocchi









Le controversie relative agli atti di esercizio del potere di autotutela del Fisco possono essere devolute al giudice tributario solo in presenza di «ragioni di rilevante interesse generale». Il principio, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sezioni unite 7388/2007), è stato ribadito dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Roma, Sezione 21, Sentenza 19 giugno 2023 n. 8177 (presidente e relatore Papa), che però – in un caso specifico – ha accolto il ricorso di una società, obbligando...