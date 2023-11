Diritti di superficie e usufrutto, cessioni sempre imponibili di Giorgio Gavelli









Nelle “pieghe” del disegno di legge di Bilancio 2024 c’è una modifica rilevante all’attuale disciplina della costituzione dei diritti reali di godimento su beni immobili da parte di soggetti non in regime d’impresa. Una modifica che ha il “sapore” di una rivincita dell’amministrazione finanziaria sulla giurisprudenza, per gentile concessione del legislatore.

Norme, prassi e giurisprudenza

Nella disciplina attuale la costituzione e il trasferimento dei diritti reali di godimento sono equiparati – ai fini delle imposte sui redditi...