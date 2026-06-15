30 giugno
Diritto annuale Camera di Commercio
Versamento del diritto annuale Camera di Commercio.
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale: le imprese individuali; le società di persone e di capitali; le società fra professionisti; i consorzi; gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti; le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero; i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).
Per le imprese individuali, le società di persone e di capitali, le società fra professionisti, i consorzi, gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti, le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero, i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), scade oggi il termine ultimo per il versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza.
Con il Dm Mimit 17 marzo 2026, è stato autorizzato, per gli anni 2026-2028, l’incremento fino al 20% del diritto annuale per le Camere di commercio indicate nell’allegato A.
La Nota Mimit 16 gennaio 2026, n. 9347 ha precisato che per il 2026 gli importi del diritto camerale restano invariati rispetto al 2025.
Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure del diritto annuale sono le seguenti:
- imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2025, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle seguenti misure:
- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro);
- società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
- società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
- società tra avvocati: 100 euro (unità locale 20 euro).
Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al Rea nella misura fissa pari a 15 euro.
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.
Il versamento va fatto, con il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codici tributo: 3850 - Diritto camerale; 3851 - Interessi; 3852 - Sanzioni.
Annuale
L del 29-12-1993, n. 580 - Articolo 18
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 17
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 18
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 19
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 20
Min. Finanze, DECR del 30-03-1998 - Articolo 1
Min. Finanze, DECR del 31-03-2000 - Articolo 1
DL del 04-07-2006, n. 223 - Articolo 37
DPCM del 12-05-2011 - Articolo 1
DLgs del 18-12-1997, n. 472 - Articolo 7
Min. Attività produttive, DM del 27-01-2005, n. 54 - Articolo 1
DPR del 07-12-1995, n. 581 - Articolo 1
Min. Imprese e made in Italy, Nota del 18-12-2024, prot n. 127214
Min. Imprese e made in Italy, DM del 23-02-2023 - Articolo 1