Dividendi e regime transitorio, holding di famiglia sotto la lente di Fabrizio Cancelliere e Federica Sgarzani









La stagione dei dividendi interessa anche le holding “di famiglia”, che spesso sono costituite nella forma della società semplice (per varie ragioni, tra cui la gestione snella, anche in vista dei passaggi generazionali). Anche per loro il 2023 rappresenta un anno “spartiacque”, per via del regime transitorio dei dividendi. Infatti, il regime in vigore (articolo 32-quater, Dl 124/2019) in base al quale i dividendi si intendono percepiti per “trasparenza” dai soci, con lo specifico regime fiscale ...