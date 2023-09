Divorzio, è indeducibile l’assegno del coniuge straniero di Marcello Tarabusi

Cassazione, sentenza 25384/2023 Sezione Tributaria









L’assegno divorzile una tantum a favore del coniuge straniero è indeducibile dal reddito complessivo, anche nel caso in cui tale somma sia soggetta a imposizione diretta nel paese di residenza del coniuge beneficiario. Tale interpretazione non confligge né con i principi di eguaglianza, né con le convenzioni contro la doppia imposizione, né infine con i principi Ue di libera circolazione e di non discriminazione dei cittadini. Lo afferma la Cassazione nella sentenza n. 25384/2023 depositata il 29...