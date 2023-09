Decreto fiscale, proroghe per assegnazione ai soci e bonus autotrasportatori









Più tempo per l’assegnazione agevolata ai soci e la trasformazione in società semplici, ma a patto di saldare il conto in unica soluzione. E, risorse permettendo, il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) potrebbe portare a casa subito la proroga del credito d’imposta per gli autostrasportatori, in alternativa dovrà attendere la legge di bilancio.

L’assegnazione agevolata ai soci è in scadenza il 30 settembre e per spostare la scadenza il governo ipotizza di inserire nel decreto legge...