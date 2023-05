Cessione crediti edilizi, doppia possibilità di remissione in bonis entro il 30 novembre di Sergio Pellegrino









Per quei soggetti che non hanno effettuato, entro la scadenza del 31 marzo 2023, la comunicazione della cessione del credito d'imposta per le spese sostenute nel 2022 in relazione a superbonus o altre agevolazioni edilizie, rimane comunque impregiudicata la possibilità di procedere con l’operazione di cessione entro il prossimo 30 novembre attraverso l'istituto della remissione in bonis.

Al riguardo va registrata la novità contenuta nell’ambito del Dl 11/2023, frutto di un emendamento votato in commissione...