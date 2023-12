Doppia tregua per avvisi e lettere di compliance

Tregua fiscale agostana e dicembrina per l’invio di avvisi bonari e delle lettere di compliance. Confermata anche la sospensione dei pagamenti derivanti dagli avvisi bonari, però solo per quelli in scadenza tra il 1° agosto e il 4 di settembre. Sono questi alcuni degli aspetti - derivanti dall’articolo 10 del Dlgs in materia di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari – che risulteranno graditi agli operatori. Viene infatti stabilito che, salvo i casi di indifferibilità e urgenza...

