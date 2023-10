Doppio standard tra operazioni finanziarie e compensi per l’attività di Giorgio Gavelli

Link utili Scheda: I bonus edilizi nella dichiarazione dei redditi Agnese Menghi, Sonia Pucci Dossier e monografie









Ragionamenti analoghi a quelli esposti in riferimento allo sconto in fattura (si veda l’articolo a lato) possono essere fatti per l’eventuale compenso aggiuntivo che il professionista potrebbe addebitare al cliente per non subire gli effetti dell’attualizzazione, che nei bonus minori sono in genere più pesanti.

Anche queste somme sono definite dalle Entrate (sempre nella circolare 23/E/2022) come proventi imponibili. Tuttavia, le componenti finanziarie non sono citate nell’articolo 54 del Tuir, né...