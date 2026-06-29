16 luglio
Editori di quotidiani/periodici e agenzie di stampa, versamento dei contributi dovuti all'Inpgi
Versamento dei contributi dovuti all'Inpgi.
Sono tenuti all'adempimento gli editori di quotidiani/periodici e agenzie di stampa.
Scade oggi il termine per versare i contributi dovuti all'Inpgi per giornalisti dipendenti relativi ai compensi erogati nel mese precedente e per presentare on-line la relativa denuncia contributiva con la procedura DASM.
Ex articolo 1, comma 103, Legge 234/2021 la funzione previdenziale svolta dall'Inpgi, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'INPS dall'1 luglio 2022 (Messaggio Inps 4 maggio 2022, n. 1886).
I contributi devono essere versati mediante il Modello F24 in via telematica.
Codici tributo: C001 - Contributi obbligatori, FA01 - Addizionale Fondo Integrativo, FR01 - Contributi Fondo Integrativo - Gruppo RAI, F001 - Contributi Fondo Integrativo.
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