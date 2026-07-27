20 agosto

Editori di quotidiani/periodici e agenzie di stampa, versamento dei contributi dovuti all'Inpgi

Versamento dei contributi dovuti all'Inpgi.

Sono tenuti all'adempimento gli editori di quotidiani/periodici e agenzie di stampa.

Scade oggi il termine per versare i contributi dovuti all'Inpgi per giornalisti dipendenti relativi ai compensi erogati nel mese precedente e per presentare on-line la relativa denuncia contributiva con la procedura DASM.

Ex articolo 1, comma 103, Legge 234/2021 la funzione previdenziale svolta dall'Inpgi, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'INPS dall'1 luglio 2022 (Messaggio Inps 4 maggio 2022, n. 1886).

I contributi devono essere versati mediante il Modello F24 in via telematica.

Codici tributo: C001 - Contributi obbligatori, FA01 - Addizionale Fondo Integrativo, FR01 - Contributi Fondo Integrativo - Gruppo RAI, F001 - Contributi Fondo Integrativo.

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