20 agosto
Enasarco, contributi dovuti per gli agenti di commercio
Versamento dei contributi trimestrali dovuti per gli agenti di commercio.
Case mandanti che intrattengono rapporti con agenti e rappresentanti di commercio
Per le case mandanti scade oggi il termine per il versamento dei contributi dovuti per agenti e rappresentanti di commercio relativi al secondo trimestre 2026.
Il versamento va effettuato tramite la compilazione on-line della distinta di versamento e con pagamento tramite il sistema PagoPA in sostituzione del bollettino bancario (MAV).
La Fondazione Enasarco ha reso noti, in data 5 febbraio 2026 sul proprio sito istituzionale, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali in vigore dal 1° gennaio 2026.
In particolare, gli importi di riferimento per il 2026 sono i seguenti:
- per gli agenti plurimandatari:
-- il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 30.478;
-- il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 515;
- per gli agenti monomandatari:
-- il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 45.717;
-- il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 1.026.
Trimestrale