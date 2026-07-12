Enpaia datori di lavoro agricolo, denuncia e contributi mensili

Termine per la presentazione della denuncia sulle retribuzioni corrisposte agli impiegati agricoli nel mese precedente e per l'effettuazione dei relativi versamenti contributivi.

Il pagamento deve essere effettuato tramite Mav on-line o tramite bonifico bancario: Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma, IBAN IT71Y0569603211000036000X17.

Dall’1 marzo 2022, i versamenti dei contributi e il pagamento dei debiti delle aziende in contenzioso e dei canoni di locazione degli immobili, si possono effettuare attraverso i canali (online e fisici; con bancomat, carta e in contanti) di banche e altri prestatori di servizio a pagamento (PSP) aderenti al circuito PagoPa.

Con la Rm 30 luglio 2024, n. 43, le Entrate, su richiesta dell'Enpaia, ha istituito le seguenti nuove causali (efficaci dal 15 settembre 2024) per il versamento, tramite il Modello F24, dei contributi previdenziali ed assistenziali:

- E130, denominata «Enpaia – Acconto e saldo contributi annuali»;

- E131, denominata «Enpaia – Riscatto periodi contributivi»;

- E132, denominata «Enpaia – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996»;

- E133, denominata «Enpaia – Importi dovuti per estratti conti annuali»;

- E134, denominata «Enpaia – Versamenti generici».

Con la Rm 18 settembre 2024, n. 46/E, viene chiarito come va compilato l’apposito campo («codice posizione») all’interno del modello F24 per le somme dovute all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (Gestione separata agrotecnici); nello specifico l’agenzia precisa che va indicato il codice univoco composto da caratteri numerici, fino a 9 cifre, comunicato dall’Enpaia. Nel caso in cui tale codice non sia stato comunicato, nel campo in argomento è indicato il valore «0».