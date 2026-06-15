30 giugno
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento Iva relativa ad acquisti intracomunitari
Versamento Iva relativa ad acquisti intracomunitari.
Sono tenuti all'adempimento gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva e soggetti passivi Iva (in tale ultimo caso, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali) e agricoltori esonerati.
Per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972 e gli agricoltori in regime di esonero Iva di cui all'articolo 34, comma 6, dello stesso Dpr 633/1972, scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva (codice tributo: 6099) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente e per presentare la dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.
La dichiarazione (modello Intra-12) si presenta in via telematica all'agenzia delle Entrate. Il versamento si effettua con il modello F24.
Mensile
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 20
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 19
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 18
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 17
DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 1