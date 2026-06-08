In tema di esterovestizione la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4409 del 26 febbraio 2026, ha ribadito che, in presenza di società con sede in Stati non appartenenti all’Unione europea, l’accertamento della residenza fiscale deve privilegiare criteri sostanziali rispetto a quelli meramente formali, imponendo al giudice di merito di svolgere una valutazione unitaria e globale di tutti gli elementi indiziari offerti dall’Amministrazione finanziaria.
La residenza fiscale delle società e l’esterovestizione
L’articolo 73, comma 3, del DPR n. 917 del 1986...