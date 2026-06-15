Estromissione degli immobili strumentali dall'impresa individuale

L’articolo 1, comma 41, legge 199/2025, stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 208/2015, sull’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa individuale dei beni che sono indicati dalla norma stessa, e cioè dei beni immobili strumentali per destinazione o per natura e di cui all'articolo 43, comma 2, Dpr 917/1986, posseduti dall’imprenditore alla data del 30 settembre 2025, poste in essere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 maggio 2026.

Ai fini dell’estromissione, scade oggi il termine per il versamento della prima rata pari al 40% dell’imposta sostitutiva dell'8% dovuta per l’estromissione dell’immobile dal patrimonio dell’impresa individuale.

L’articolo 1, comma 37, Legge 207/2024 ha riproposto l’estromissione agevolata per l’imprenditore individuale. In particolare, l’esclusione dal patrimonio dell’impresa è riconosciuta agli immobili strumentali per natura posseduti al 31 ottobre 2024; l’estromissione andava attuata dall’1 gennaio 2025 al 31 maggio 2025. Ai fini dell’estromissione, scade oggi il termine per il versamento della seconda rata pari al 40% dell’imposta sostitutiva dell'8% dovuta per l’estromissione dell’immobile dal patrimonio dell’impresa individuale.

L’imposta sostitutiva deve essere calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 1127 - Imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dall'impresa individuale.