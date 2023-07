Estromissioni entro il 30 settembre: chance per gli immobili patrimonio di Stefano Vignoli

Si avvicina la scadenza ultima del 30 settembre 2023 per beneficiare della cessione, assegnazione o trasformazione agevolata degli immobili da parte delle società. L’agevolazione può rivelarsi molto interessante ma il beneficio va valutato caso per caso. La convenienza dipende da numerosi variabili inerenti al valore normale, fiscale e catastale dell’immobile, alla tipologia di società, alla situazione reddituale e futura di società e dei soci, alla presenza di riserve di capitale e di utili in sospensione...