Extraprofitti nel fotovoltaico, la parola ai giudici di Lussemburgo di Alessandra Caputo









Ancora senza soluzione la questione extraprofitti fotovoltaico: il Tar Lombardia rinvia alla Corte Ue. La materia del contendere è l’articolo 15-bis del Dl del Dl 4/2022 il quale ha previsto che il corrispettivo per la cessione di energia, con riferimento agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, anziché essere determinato dal mercato, è determinato dal legislatore in via autoritativa, mediante la fissazione di un tetto massimo sui ricavi. Le modalità operative del meccanismo sono ...