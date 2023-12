Fallimento, niente sanzioni per omesso versamento da crisi di liquidità

Non incorre in sanzioni il contribuente persona fisica che ha commesso la violazione tributaria di omesso versamento a seguito di una crisi di liquidità riconducibile al fallimento di una società avente il compito di reperire finanziamenti bancari per il gruppo a cui lo stesso contribuente appartiene. E ciò in quanto la situazione di crisi integra l’esimente della forza maggiore poiché il contribuente, incolpevolmente, non ha potuto prevederla ed evitarne poi le conseguenze. È questo il principio...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi