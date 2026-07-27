31 agosto
Fasi aziende industriali, versamento contributi sanitari
Versamento contributi sanitari al Fasi.
Sono tenute al versamento le aziende industriali
Scade il termine per il versamento al Fondo assistenza sanitaria integrativa (Fasi) dei contributi relativi al terzo trimestre 2026.
Modalità: il versamento va effettuato tramite:
- l'addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD);
- il bollettino bancario denominato «bollettino freccia»;
- il bonifico bancario con causale di versamento generata nell'area riservata.
Trimestrale