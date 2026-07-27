15 agosto
Fatturazione differita (formato elettronico)
Termine ultimo per l'emissione e la registrazione delle fatture differite.
Sono tenuti all'adempimento imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad Iva.
Termine ultimo per l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documenti di accompagnamento.
La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.
Con la Cm 14/E/2019 è stato chiarito che la data della fattura è rappresentata dalla data dell'ultimo documento di trasporto o di attestazione del servizio emesso per certificare l'effettuazione dell'operazione.
Con la Risposta Interpello 24 settembre 2019, n. 389/E, è stato chiarito che nella fattura elettronica differita si può indicare la data della fine del mese in cui le operazioni sono state effettuate e spedire la fattura elettronica al SdI entro il 15 del mese successivo.
Le fatture devono essere annotate nei registri vendite e/o corrispettivi.
Mensile
Unione Europea (UE), ConsUE, Dec (UE) del 10-12-2024, n. 3150/0/202 - Articolo 1
DPR del 14-08-1996, n. 472 - Articolo 1
DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 23
DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 21
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 8
Agenzia Entrate, CIR del 19-10-2005, n. 45/E
Agenzia Entrate, RIS del 15-11-2004, n. 135/E
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 6
L del 30-12-2004, n. 311 - Articolo 1.1116