Filiere produttive, al via le domande per i fondi di sostegno ai programmi industriali









Da venerdì 28 luglio 2023 (ore 12.00) e fino al prossimo 13 ottobre (ore 12.00) potranno essere inviate le domande per chiedere i contributi messi a disposizione dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per le filiere produttive. Si apre così la finestra di tempo utile per partecipare al nuovo bando da 392 milioni di euro per lo strumento dei «Contratti di sviluppo» a sostegno dei programmi industriali delle filiere produttive strategiche delle aree del centro nord del Paese nei settori aerospazio...