Fisco, rischio autunno per l'ok alla delega di Giovanni Parente e Gianni Trovati









La maionese politica intorno alla delega fiscale sembra sempre più vicina al rischio impazzimento. Ieri al Senato è andata in scena la prima battaglia sui tempi di esame, con uno slittamento piccolo ma sufficiente a far traballare l'obiettivo del Governo di un via libera definitivo entro l'estate. E agli attacchi dell'opposizione, che conferma la propria strategia fatta di emendamenti e richieste di audizioni, ieri si è aggiunto l'attacco del leader di Italia Viva Matteo Renzi. «Meloni e Salvini ...