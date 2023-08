Fisco tutor per i titolari di grandi patrimoni che si spostano in Italia di Valentino Tamburro









La legge delega per la riforma fiscale contiene importanti novità per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, per i non residenti titolari di importanti redditi di fonte italiana, nonché per i giovani under 30.

Adempimento collaborativo

L’articolo 9 della legge delega prevede l’introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia e per quelle che la mantengono all’estero e possiedono, anche per interposta persona ...