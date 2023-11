Collocamento ordinario

Funzione e collocamento









ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE

Aspetti generali – La funzione del collocamento ordinario è quella di favorire la ricerca del lavoro affidando il relativo compito principalmente ai Servizi (o Centri) per l’impiego gestiti dalle regioni. La legge delega sul Jobs Act (L. 183/2014) ha delegato il Governo a revisionare le regole sul colloca- mento in base ai seguenti principi [1]:

1. istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione che coordini i servizi di politica attiva (ANPAL);

2. revisione delle procedure e degli adempimenti per l’inserimento mirato dei disabili;

3. sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell’istruzione seconda- ria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curricu- lare dei soggetti inoccupati o disoccupati;

4. coordinamento tra Inps e Agenzia per l’occupazione;

5. mantenimento in capo alle Regioni delle competenze programmatorie e di politiche attive;

6. istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educati- vi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze;

7. semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive.

Si veda la tabella qui riprodotta.

Dal 24 settembre 2015 con l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2015 e del D.Lgs. 151/2015 e del D.Lgs. 185/2016 le funzioni del collocamento e la gestione delle politiche attive del lavoro sono affidate alla Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e formata dalle strutture regionali [2] per le Politiche attive del Lavo- ro, dall’INPS, dall’INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di inter- mediazione, dagli enti di formazione, da Italia Lavoro, dall’ISFOL nonché dal sistema delle Camere di commercio, dalle università e dagli altri istituti di scuola [3] secondaria di secondo grado.