Fondi patrimoniali, più facile la vendita dei beni vincolati di Angelo Busani

Legittima la clausola che consente l’alienazione senza l’ok del tribunale. Nessun precedente di legittimità sulla modifica dell’atto costitutivo









È legittimo modificare, senza autorizzazione giudiziale, l’atto istitutivo del fondo patrimoniale al fine di inserirvi la clausola per la quale l’alienazione dei beni vincolati nel fondo (o la loro sottoposizione a pegno o a ipoteca) non necessita di un decreto autorizzativo del tribunale: è quanto statuito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 32484 del 22 novembre 2023, priva di precedenti in sede di giurisprudenza di legittimità.

La questione oggetto della decisione concerne l’interpretazione e l’...