Il regime forfettario presenta aspetti di grande favore sia dal punto di vista del carico fiscale che da quello degli adempimenti (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014), ma richiede determinate condizioni che vanno sempre verificate e monitorate.
Ricavi e data di avvio
La prima condizione è ovviamente la presenza di ricavi o compensi nell’anno precedente, ragguagliati ad anno, non superiori a 85mila euro (comma 54, lettera a). In caso di superamento del limite di ricavi nel corso dell’anno, il regime forfettario cessa...