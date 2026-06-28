Il regime forfettario introdotto dalla legge 190/2014 rappresenta, attualmente, l’unica possibilità di un regime “alternativo” a quello ordinario per i soggetti che intendono svolgere una attività di impresa o di arte e professione e che sono privi di una struttura significativa. Nel regime forfettario sono previste numerose semplificazioni, sia in riferimento agli adempimenti da porre in essere, sia in riferimento alla determinazione del reddito.

Mentre i contribuenti ordinari sono soggetti all’obbligo...