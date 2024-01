Forma dei prodotti: la funzione guida la ricerca della giusta tutela

La forma di un prodotto (o del suo packaging) può godere di diverse tutele normative a seconda della funzione che ricopre: estetica, distintiva, funzionale o creativa. Nel caso in cui una forma assolva a più funzioni, i diritti di esclusiva possono incrociarsi e anche cumularsi a patto che, però, il cumulo non incontri alcuni limiti previsti dall’ordinamento, per evitare l’attribuzione di monopoli temporalmente eccessivi.

Il canone estetico

Una forma è anzitutto un canone estetico, un insieme di caratteristiche...