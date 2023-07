Fotovoltaico su terreno agricolo, registro al 15% di Angelo Busani

La costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo è soggetta a imposta di registro con l’aliquota del 15 e non del 9 per cento: così conclude, “ribellandosi” al contrario avviso espresso dalla Cassazione nell’ordinanza 3461/2021 (si veda l’articolo «Impianti fotovoltaici, diritto di superficie al 9%»), l’agenzia delle Entrate nella risposta 365 del 3 luglio 2023 a un interpello presentato in vista della costruzione di un impianto fotovoltaico in regime di proprietà superficiaria. ...