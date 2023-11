Fringe benefit, esenzione estesa a prestiti e omaggi natalizi di Antonio Cannioto e Giuseppe Maccarone









L’esonero dei fringe benefit cambia fisionomia e si estende anche ad altre spese, come l’affitto e gli interessi sui mutui per la prima casa. Lo stabilisce l’articolo 6 del disegno di legge di Bilancio per il 2024, nel testo inviato all’esame del Parlamento.

Si prevede, per il solo 2024, che la fascia di esenzione dei benefit sia pari 1.000 euro generalizzata per tutti i lavoratori con e senza figli e riguardi anche le spese erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento...